Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 293 случая. 3 человека умерли
11:03, 15 Январь, 2022
По состоянию на 11:00 часов 15 января в Армении подтверждено 347 377 случаев заболевания коронавирусом, из них 333 518 человека выздоровели, 8018 - умерли. 4326 пациентов в настоящее время получают лечение от коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.
За сутки проведено 5635 тестов, подтверждено 293 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 106 граждан, зарегистрировано 3 летальных исхода.
Общее количество тестов —2 млн 636 тыс. 398.
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