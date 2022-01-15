Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 293 случая. 3 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов 15 января в Армении подтверждено 347 377 случаев заболевания коронавирусом, из них 333 518 человека выздоровели, 8018 - умерли. 4326 пациентов в настоящее время получают лечение от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 5635 тестов, подтверждено 293 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 106 граждан, зарегистрировано 3 летальных исхода.

Общее количество тестов —2 млн 636 тыс. 398.