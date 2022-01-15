Принцип армянской стороны нормализовать отношения без предварительных условий приемлем и для Турции

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции в процессе армяно-турецкого урегулирования —заместителяспикера Национального Собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

В МИД Армении сообщили, что в ходе первой встречи в конструктивной атмосфере спецпредставители обменялись предварительными мнениями относительно процесса урегулирования посредством армяно-турецкого диалога. "Стороны договорились продолжить переговоры, направленныена полное урегулирование без предварительных условий", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Турции также выступило с заявлением, в котором, в частности, говорится: «В ходе первой встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, спецпредставители обменялись предварительными мнениями о процессе урегулирования—путем диалога Турция-Армения. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью достижения полного урегулирования».

Как видно из заявлений, распространенных внешнеполитическими ведомствами двух стран, их содержание идентично. Что еще более важно— в обоих сообщениях четко указано, что процесс полной нормализации армяно-турецких отношений основан на принципе продолжения диалога без предварительных условий. Во всех предыдущих попытках нормализации армяно-турецких отношений армянская сторона выступала за нормализацию отношений без предварительных условий. Это ключевой ориентир, принятый Арменией в деле нормализации отношений между двумя странами.

Ожидания Армении за последние 30 летне претерпели изменений: это установление дипломатических отношений без предварительных условий и открытие армяно-турецкой границы. В этом контексте важно, что Турция также высказывает такой подход, и принцип продолжения переговоров без предварительных условий зафиксирован внешнеполитическими ведомствами двух стран.

По сути, распространение одинаковых сообщений двумя странами свидетельствует о наличии взаимопонимания в продолжении переговоров без предварительных условий, что является позитивным стартом для продолжения конструктивных дискуссий в будущем.