Цены на цветные металлы - 14-01-22

ЛОНДОН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.34% и составила 2980.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 9885.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.89% и составила 2371.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.05% и составила 22425.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.53% и составила 40500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.37% и составила 3546.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.