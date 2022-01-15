CCAF призвал власти Франции потребовать объяснений от Азербайджана

Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) 13 января выступил с заявлением в связи с угрозами президента Азербайджана Ильхама Алиевав адрес кандидата в президенты Франции от республиканцев, президента региона Иль-де-Франс Валери Пекрес. Алиев заявил, что Азербайджан не знал о визите Валери Пекрес в Нагорный Карабах, а если бы знал, то совершенно очевидно, что не позволил бы ей покинуть Нагорный Карабах.

Как передает Арменпресс, CCAF, в частности, призвал французские власти потребовать от Азербайджана разъясненийи извинений за такое угрожающее заявление в адрес кандидата в президенты, а если таковых не последует, то отозвать своего посла из Баку иотослать посла Азербайджана из Франции.

В беседе с прессой сама кандидат в президенты Франции Валери Пекрес отметила серьезность такой угрозы в адрес кандидата на президентских выборах, отметив, что кандидат должен быть свободен в желании идти, куда хочет. Валери Пекрес отметила, что эти угрозы ее не пугают, но она потрясена молчанием французского правительства по поводу угроз. Пекрес отметила, что хотела бы, чтобы французское правительство официально отреагировало на такую угрозу со стороны президента другой страны в адрес кандидата в президенты Франции.

Кандидат в президенты Франции Валери Пекрес посетила Армению и Арцах 21-23 декабря 2021 года. В ходе визита ее сопровождали бывший министр иностранных дел Франции, бывший еврокомиссар Мишель Барнье, а также лидер республиканской фракции Сената Франции Бруно Ретайо.