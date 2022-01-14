Виген Месропян назначен заместителем председателя Следственного комитета 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Вигена Месропяна заместителем председателя Следственного комитета Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

До этого советник юстиции первого класса Виден Месропян занимал должность начальника Главного управления по контролю над деятельностью территориальных следственных управлений СК Армении.