Завершившие миссию в Казахстане армянские миротворцы вернулись в Армению

Армянское подразделение, завершившее миссию в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, 14 января возвратилось в Армению. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

В составе миротворческих сил ОДКБ 100 военнослужащих ВС Армении были командированы в Казахстан 7 января для осуществления функций по охране объектов и инфраструктур стратегического значения.