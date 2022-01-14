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Завершившие миссию в Казахстане армянские миротворцы вернулись в Армению

Завершившие миссию в Казахстане армянские миротворцы вернулись в Армению

Армянское подразделение, завершившее миссию в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, 14 января возвратилось в Армению. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

В составе миротворческих сил ОДКБ 100 военнослужащих ВС Армении были командированы в Казахстан 7 января для осуществления функций по охране объектов и инфраструктур стратегического значения.


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