Приложим все усилия для ликвидации последствий землетрясения в Гюмри: премьер- министр принял новоизбранного мэра Гюмри

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного мэра Гюмри Вардгеса Самсоняна и вице-мэров Артура Папикяна и Давида Арушаняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал и поздравил их с избранием: “Я рад, что наши политические силы приняли решение сосредоточиться на решении проблем Гюмри. Нужно отметить, что происходящие в Гюмри за последние годы изменения стали проявляться и, конечно, не стоит и говорить, что это очень важный для правительства вопрос.

Надеюсь, что эта модель, которая сейчас апробируется в Гюмри, в конце концов докажет свою эффективность, потому что важно показать, что выборы выборами, но после выборов мы формируем общую повестку на основе наших предвыборных программ и концентрируемся на реализацию этой повестки дня. Конечно, от этого выиграют только наши соотечественники в Гюмри, Ширакской области и в Республике Армения в целом. Можете констатировать, что у вас есть поддержка правительства, и там, где дело дойдет до поддержки правительства, конечно, мы приложим все усилия, чтобы окончательно ликвидировать последствия катастрофического землетрясения в Гюмри. Еще раз поздравляю и приветствую вас”.

Новоизбранный мэр Гюмри поблагодарил премьер-министра за прием и отметил, что они сделают все для решения связанных с Гюмри проблем. “У нас много программ, связанных с ЕБРР, субвенциями, а также заводами. Мы можем предоставить соответствующие земли, а также строения, в результате чего будут созданы новые рабочие места”, - сказал Вардгес Самсонян.

Мэр добавил, что на освещение в рамках программы ЕБРР предусмотрено 6 млн долларов. В ходе сегодняшнего совещания были обсуждены возможности направления этих средств на общее благоустройство, асфальтирование и освещение 58-го квартала Гюмри. “Есть также свободные от субвенционных программ средства, которые мы постараемся тоже направить на работы по строительству улиц”, — отметил мэр.

Вице-мэр Давид Арушанян, в свою очередь, отметил, что в мэрии Гюмри начнутся реформы по планированию работ и автоматизации. “Сегодня у нас состоялась встреча в мэрии Еревана. Опыт Еревана для нас очень важен”, - сказал вице-мэр, добавив, что это сотрудничество проходит успешно.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с запланированными в Гюмри программами в различных сферах.