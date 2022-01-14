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Замглавы МИД РФ провел встречу с послами Армении и ряда других стран

Замглавы МИД РФ провел встречу с послами Армении и ряда других стран

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 14 января встретился с руководителями посольств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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