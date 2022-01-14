МИД РФ выступил с заявлением относительно встречи спецпредставителей Армении и Турции

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением относительно встречи спецпредставителей Армении и Турции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в сообщении говорится:

“14 января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел раздельные встречи с прибывшими в Москву спецпредставителями Армении и Турции по вопросам нормализации двусторонних отношений Р.К.Рубиняном и С.Кылычем. Между армянским и турецким спецпредставителями состоялся также прямой контакт.

Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь «малыми шагами» от простого к сложному.

Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона”.