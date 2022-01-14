У Финляндии нет планов вступать в НАТО: глава МИД страны

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в рамках своей политики не планирует присоединяться к НАТО, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации, и у нее нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - приводит слова Хаависто агентство Рейтер. Как отмечается, глава МИД Финляндии выступил с таким заявлением для журналистов после встречи министров иностранных дел Евросоюза во Франции.

В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.