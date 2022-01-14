Утвержден состав Армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об утверждении состава Армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

С армянской стороны комиссию возглавит министр экономики Ваан Керобян.