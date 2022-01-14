Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Спасатели Арцаха возобновили поиски тел военнослужащих

Спасатели Арцаха возобновили поиски тел военнослужащих

Спасательным отрядом 14 января в оказавшемся под контролем Азербайджана Варандинском (Физулинском) районе проведены поиски тел (останков) пропавших без вести в ходе 44-дневной войны военнослужащих, а также мирных жителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Поиски не дали результатов, останков не обнаружено. ГСЧС предоставит дополнительную информацию о направлениях дальнейших поисковых работ и их результатах», — говорится в сообщении.

Всего с момента окончания боевых действий эвакуировано 1705 тел.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]