Спасатели Арцаха возобновили поиски тел военнослужащих

Спасательным отрядом 14 января в оказавшемся под контролем Азербайджана Варандинском (Физулинском) районе проведены поиски тел (останков) пропавших без вести в ходе 44-дневной войны военнослужащих, а также мирных жителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Поиски не дали результатов, останков не обнаружено. ГСЧС предоставит дополнительную информацию о направлениях дальнейших поисковых работ и их результатах», — говорится в сообщении.

Всего с момента окончания боевых действий эвакуировано 1705 тел.