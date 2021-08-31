Предстоящие на 14 января мероприятия
18:22, Январь 14, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:42 Решением премьера создана рабочая группа по восстановлению железной дороги на участках Ерасха и Мегри
- 18:24 Спасатели Арцаха возобновили поиски тел военнослужащих
- 18:22 Предстоящие на 14 января мероприятия
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-22
- 17:34 Азиатские индексы - 14-01-22
- 17:28 Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 320 млн человек
- 17:23 Анкара готова продолжить переговоры с Арменией без предварительных условий: заявление МИД Турции
- 17:16 Туризм в Грузии возрождается
- 17:10 Царукян объявил конкурс на установление статуи Иисуса Христа в Армении
- 16:46 В Австралии зафиксировали самую высокую температуру за 62 года
- 16:43 Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"
- 16:35 69-летний мужчина, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории: он взят под стражу: СНБ Арцаха
- 16:16 Армения и Турция согласились продолжить переговоры по полноценному урегулированию без предусловий
- 16:05 Перед встречей с Сердаром Кылычем Рубен Рубинян встретился с заместителем министра иностранных дел РФ
- 15:59 Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации границы
- 15:43 Уровень цен в Испании вырос к концу 2021 года на самый высокий за 30 лет показатель
- 15:37 Москва обратилась к армянским, турецким, азербайджанским коллегам, чтобы они объяснили Грузии преимущества формата «3+3»
- 15:34 Преподавание истории Геноцида армян стало обязательным предметом еще в одном штате США
- 15:31 НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг
- 15:24 Температура воздуха в Армении понизится на 10-12 градусов
- 15:20 Посол Армении в Испании Сос Аветисян вручил королю Филиппу VI верительные грамоты
- 14:47 Россия за скорейшее начало процесса делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы: Сергей Лавров
- 14:45 Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 4 февраля в Пекине
- 14:41 Россия содействует Армении и Турции в вопросе установления прямого диалога: Сергей Лавров
- 14:30 ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений Армения-Турция: Тойво Клаар
19:12, 11.01.2022
Просмотрели 1216 раз Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА
17:30, 08.01.2022
Просмотрели 1078 раз Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов
23:38, 11.01.2022
Просмотрели 1038 раз Провокация Баку - очередное проявление посягательства Азербайджана против территориальной целостности Армении: МИД
21:01, 11.01.2022
Просмотрели 1024 раз МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
22:00, 10.01.2022
Просмотрели 1023 раз Ключевым остается вопрос немедленного вывода азербайджанских пунктов из окрестностей населенных пунктов:омбудсмен Арцаха