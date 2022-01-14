Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-22

ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 января, курс доллара США вырос на 0.05 драмa и составил 480.88 драм. Курс евро сократился на 0.52 драмa и составил 550.94 драм. Курс российского рубля сократился на 0.12 драмa и составил 6.32 драм. Курс британского фунта сократился на 0.17 драмa и составил 660.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 13.31 драмa и составила 28143.79 драм. Цена серебра выросла на 7.76 драмa и составила 359.38 драм. Цена платины сократилась на 91.19 драмa и составила 15089.59 драм.