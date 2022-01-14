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Азиатские индексы - 14-01-22

Азиатские индексы - 14-01-22

ТОКИО, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.28% и составил 28124.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.39% и составил 1977.66 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3521.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 24383.32 пункта.


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