Анкара готова продолжить переговоры с Арменией без предварительных условий: заявление МИД Турции

МИД Турции опубликовал релиз о состоявшемся 14 января 2022 года в Москве встрече специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

«В ходе своей первой встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации посредством диалога между Турцией и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.

Дата и место второй встречи будут определены в свое время по дипломатическим каналам», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным заявлением выступил также МИД Армении.