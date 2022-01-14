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Анкара готова продолжить переговоры с Арменией без предварительных условий: заявление МИД Турции

Анкара готова продолжить переговоры с Арменией без предварительных условий: заявление МИД Турции

МИД Турции опубликовал релиз о состоявшемся 14 января 2022 года в Москве встрече специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

«В ходе своей первой встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации посредством диалога между Турцией и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.

Дата и место второй встречи будут определены в свое время по дипломатическим каналам», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным заявлением выступил также МИД Армении.


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