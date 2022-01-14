69-летний мужчина, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории: он  взят под стражу: СНБ Арцаха

14 января в 15:00 в Службу национальной безопасности Республики Арцах поступила информация о пропаже жителя Бердзора Андраника Грантовича Алексаняна, 1953 г. р.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает СНБ Арцаха, уточняя, что в результате мер, предпринятых на основании сообщения, выяснилось, что пропавший мужчина в около 15: 00 в заблудился окрестностях города Бердзор и оказался на территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Азербайджана и был взят под стражу.

О случившемся сразу же было сообщено российским миротворцам, которые выяснили все и заверили в безопасности пропавшего гражданина.

На данный момент ведутся переговоры по возвращению гражданина Арцаха армянской стороне.