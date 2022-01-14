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Перед встречей с Сердаром Кылычем Рубен Рубинян встретился с заместителем министра иностранных дел РФ

Перед встречей с Сердаром Кылычем Рубен Рубинян встретился с заместителем министра иностранных дел РФ

До встречи спецпредставителей Армении и Турции 14 января в Москве вице-спикер НС Армении, спецпредставитель в процессе диалога урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Ваан Унанян.

Стороны обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией.


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