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Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации границы

Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации границы

Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Вчера я связался с армянским коллегой, у которого есть новые предложения. Мы перебросим их в Баку. Мы должны заставить комиссию заработать как можно скорее», - сказал он.

Лавров добавил, что было бы эффективно создать комиссию, включив в повестку дня вопросы, которые необходимо решать в первоочередном порядке.


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