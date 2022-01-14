Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации границы
15:59, 14 Январь, 2022
Россия передаст Азербайджану предложения Армении о комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей ежегодной итоговой пресс-конференции.
«Вчера я связался с армянским коллегой, у которого есть новые предложения. Мы перебросим их в Баку. Мы должны заставить комиссию заработать как можно скорее», - сказал он.
Лавров добавил, что было бы эффективно создать комиссию, включив в повестку дня вопросы, которые необходимо решать в первоочередном порядке.
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