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Уровень цен в Испании вырос к концу 2021 года на самый высокий за 30 лет показатель

Уровень цен в Испании вырос к концу 2021 года на самый высокий за 30 лет показатель

Индекс потребительских цен в Испании составил по итогам декабря прошлого года 6,5%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его информации, "годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%, что на один пункт выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким показателем с мая 1992 года".

Среди факторов, повлиявших на данную тенденцию, выделяют рост цен на электроэнергию, а также на продукты питания, отели, кафе и рестораны.


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