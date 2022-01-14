Температура воздуха в Армении понизится на 10-12 градусов

Днем 14-го и с 16 по 18 января в Ереване осадков не ожидается. Вечером 15 января возможен небольшой снег, 19 января будет снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Снег в республике ожидается 14 января, вечером 15 января, в отдельных районах 16-го, в большинстве областей 19-го января. В ночь на 15 и с 17 на 18 января осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 2-5 метров в секунду. С 14 по 17 января температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов.

14 января в Арцахе ожидается снег, 15 января осадков не будет.