Россия содействует Армении и Турции в вопросе установления прямого диалога: Сергей Лавров

Москва содействует Еревану и Анкаре в вопросе установления прямого диалога, и надеется, что он будет успешным. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Армения и Турция назначили своих спецпредставителей. Россия помогла достичь такой договоренности, мы очень рады, что сегодня в Москве проходит их первая встреча. Наша роль - помочь установить прямой диалог», - сказал он.

14 января в Москве проходит первая встреча специальных представителей, назначенных для установления диалога между Республикой Армения и Турецкой Республикой. С армянской стороны спецпредставителем является вице-спикер Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян, с турецкой бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.