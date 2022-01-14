Власти Бельгии депортировали самого известного в стране имама

Власти Бельгии лишили вида на жительство имама мечети "Аль-Халиль" в Брюсселе подданного Марокко Мохаммеда Туджгани. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF.

"Он получил уведомление о необходимости покинуть территорию Бельгии и запрете на въезд в течение 10 лет. Я думаю, важно обеспечивать жизнь в безопасности, а также свести к минимуму иностранное влияние", - сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди.

По его словам, речь, вероятно, идет "о самом влиятельном проповеднике в Бельгии".

В настоящее время он уже находится за пределами страны.

При этом, по мнению бельгийских спецслужб, имам представляет "угрозу для национальной безопасности".

СМИ сообщают в частности, что он выступал с антисемитскими высказываниями, которые были квалифицированы как экстремистские. Позже он выступил с извинениями.

Имам мечети "Аль-Халиль", расположенной в брюссельском районе Моленбек, находился в Бельгии с 1982 года.