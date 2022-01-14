Сопредседательство Минской группы ОБСЕ - единственный формат урегулирования карабахского конфликта: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД, в заявлении, в частности, говорится:

"В своих недавних интервью ряду СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев, касаясь урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов, вновь использовал антиармянскую, деструктивную, экспансионистскую лексику и идеи, озвучивая соответствующие им программы и цели.



Подобная политика является грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права, а также достигнутых договоренностей. Она направлена на торпедирование инициатив по установлению мира и сохранению стабильности, а также демонтаж существующих форматов.



Президент Азербайджана выступил с особыми нападками на деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и миротворческую миссию, осуществляемую в Арцахе одной из стран-сопредседателей – Российской Федерацией, выдвигая нелепые обвинения в их адрес.



Сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным согласованным всеми сторонами форматом урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.



Мы высоко ценим миссию российского миротворческого контингента в Арцахе и считаем неприемлемым любую попытку бросить тень на их деятельность.



МИД Республики Арцах строго осуждает поведение Азербайджана, будучи уверенным, что подобная политика, осуществляемая на государственном уровне, должна удостоиться соответствующей оценки также и со стороны международного сообщества".