Россия ждет от Турции разъяснений по поводу слов помощника Эрдогана, касающихся ОДКБ

Москва запросила у Анкары разъяснения по поводу заявления помощника президента Турции об использовании сил ОДКБ в Казахстане.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Анкаре, мягко говоря, непонятное заявление сделал один из советников президента Эрдогана, который осудил действия Казахстана в связи с приглашением сил ОДКБ. И мы попросили наших турецких коллег разъяснить, что это означает», - сказал он.

В то же время министр, отвечая на вопрос армянского журналиста, подчеркнул, что он не заметил «нервной реакции» азербайджанских и турецких официальных лиц по поводу отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в связи с угрозами национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе и из-за иностранного вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение для стабилизации и урегулирования ситуации в этой стране, на ограниченное время направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ. Миротворческие подразделения ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане. 14 января из Алматы на постоянные базы возвратились миротворцы Армении, Таджикистана и Кыргызстана.