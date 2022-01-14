Ситуация в Казахстане показала востребованность и эффективность сил ОДКБ: Сергей Лавров

Ситуация в Казахстане в полной мере продемонстрировала актуальность и эффективность сил ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Думаю, что ситуация в Казахстане, в связи с которой президент Казахстана обратился к своим союзникам в соответствии с Уставом ОДКБ, показала, что усилия ОДКБ в последние годы по наращиванию миротворческого потенциала были очень эффективными и востребованными. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне, но слава богу, до войны дело не дошло», - сказал Сергей Лавров.

Он добавил, что, по его мнению, миротворческие силы ОДКБ доказали всему миру свою состоятельность.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в связи с угрозами национальной безопасности и суверенитету Казахстана, возникшими, в том числе и из-за иностранного вмешательства, Совет коллективной безопасности ОДКБ, согласно 4-й статье Договора о коллективной безопасности, принял решение для стабилизации и урегулирования ситуации в этой стране, на ограниченное время направить в Республику Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Миротворческие подразделения ОДКБ завершили свою миссию в Казахстане. 14 января из Алматы на постоянные базы возвратились миротворцы Армении, Таджикистана и Кыргызстана.