В мире накапливается конфликтный потенциал, заявил Лавров

Страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

По его словам, тех, кто не присоединяется к "междусобойчиками" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.