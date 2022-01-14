Национальный авиаперевозчик «Флай Арна» планирует полеты начать в конце весны: представлен бренд компании

Национальный авиаперевозчик Армении «Флай Арна» планирует регулярные рейсы начать в конце весны 2022 года, уже намечены основные направления.

Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил исполнительный директор группы «Air Arabia» Адель Али на презентации бренда «Флай Арна».

По его словам, полеты, вероятно, начнутся в конце мая. Если все технические и юридические документы будут в порядке, авиакомпания начнет полеты в конце весны. Говоря о маршрутах, Адель Али отметил: «По нашему бизнес-плану уже определены некоторые направления, в частности, это - Центральная Азия, Российская Федерация с большим охватом, Ближний Восток и соседние страны».

«Флай Арна» до выполнения полетов должна получить сертификаты, таков порядок. Любой авиаперевозчик сначала подает заявку на сотрудничество с другой страной, получает соответствующее разрешение и открывает маршрут. По этой причине они пока не могут дать точного ответа относительно маршрутов.

По словам Аделя Али, ЕС также является частью бизнес-плана «Флай Арна», но не напрямую. Касаясь мониторинга армянских авиакомпаний, находящихся в авиационном списке ЕС, исполнительный директор группы «Air Arabia» заверил, что они работали и будут работать параллельно с проблемой. «Air Arabia» сотрудничает почти с 40 аэропортами Европы, Адель Али уверен, что когда придет время работать с этими аэропортами согласно их плану работы, они найдут способ решить проблему, конечно, они надеются, что к тому времени Комитет гражданской авиации Армении решит этот вопрос.

В июле 2021 года между Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и «Air Arabia» было подписано соглашение о создании национальной авиакомпании Армении «Флай Арна». Она будет действовать как бюджетная авиакомпания, базой которой станет ереванский международный аэропорт «Звартноц». 51% акций СП принадлежит армянской стороне, 49% - «Air Arabia».

По словам исполнительного директора Фонда государственных интересов Армении (АНИФ) Давида Папазяна, при создании национальных авиакомпаний Армении было поставлено несколько задач. «Прежде всего создать действительно конкурентоспособную экономическую единицу, в основе которой должна лежать проверенная, жизнеспособная модель. Мы поставили перед собой цель создать авиакомпанию, которая благодаря такой конкурентоспособной и жизнеспособной модели сделает Армению более заметной и привлекательной страной на международной туристической карте. И перед нами стояла задача создать действительно армянскую национальную авиакомпанию, которая станет первым порталом потенциального туристического направления в Республику Армения», - сказал Папазян.

Программу было решено реализовать совместно с иностранной компанией «Air Arabia», которая имеет многолетний успешный опыт реализации вышеупомянутой жизнеспособной модели. Папазян считал это одним из залогов конкурентоспособности «Флай Арна».

Адель Али добавил: «Наша цель - коммерческий опыт «Air Arabia» внедрить в «Флай Арна», способствуя ее росту и успеху. «Флай Арна» будет способствовать и развитию экономики Армении, создавая такие возможности, как инфраструктуры, рабочие места для молодых, образованных специалистов и т. д. Там, где есть хорошие авиакомпании, есть важные факторы, способствующие развитию экономики».

По его словам, расположение, ландшафт, культура и наследие Армении представляют собой уникальные предложения, создающее возможность реализовать весь потенциал, который сегодня может быть в сфере туризма. Адель Али твердо верит, что сильный национальный перевозчик поможет реализовать этот потенциал, предоставляя надежные, доступные и безопасные авиаперевозки.

Бренд «Флай Арна» был представлен креативным менеджером «Air Arabia» Сахмаром Хузами. Основными цветами бренда являются цвета армянского флага - красный, синий, абрикосовый. «Нас вдохновила идея путешественника, человека, готового исследовать мир, который учится, перемещаясь из одной точки в другую. Нас вдохновила буква «А», потому что это название Армении с латинской буквы. Мы попытались совместить эти два изображения, символизирующие движущуюся букву А, и цвета армянского флага», - представил Сахмар Хузами.

И Сахмар Хузами, и Давид Папазян, и Адель Али выразили уверенность, что бренд отражает армянскую идентичность. В частности, по словам Папазяна, он отражает суть Армении, создает ассоциации, которые должны создавать национальные авиакомпании. Над формированием визуальной айдентики команда специалистов работала несколько месяцев. На авиаперевозчиках будут цвета армянского флага.