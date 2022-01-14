Будет реализована многоуровневая интегрированная программа развития климатоустойчивого сельского хозяйства

В Тавушской, Ширакской и Лорийской областях будет реализована многоуровневая комплексная программа развития климатоустойчивого сельского хозяйства.

Программа будет реализована в ближайшие 3 года организациями «Зеленая тропа» и «Символ надежды», при финансовом содействии Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей Ширакской администрации, 14 января губернатор Ширака Назели Багдасарян приняла представителей общественной организации «Зеленая тропа». В ходе встречи губернатор выразила готовность к сотрудничеству и содействию программе.

Целью программы является снижение уровня бедности в сельских общинах северных районов Республики Армения путем внедрения инновационных, методов ведения сельского хозяйства, устойчивых к изменениям климата. Программа за счет улучшения сотрудничества в вопросах распространения и маркетинга знаний и увеличения доходов путем применения новых и устойчивых сельскохозяйственных методов, с учетом вызовов изменения климата, поможет более чем 360 малым экономикам, в 50% из которых работают женщины.

Арменуи Мхоян