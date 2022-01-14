Захарова ответила на комментарий советника президента Турции относительно ситуации в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова главного советника президента Турции Исхана Шенера «об оккупации Казахстана».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ru.euronews.com

Захарова отметила, что так думают люди, не уважающие суверенитет Республики Казахстан и не осознающие независимость этого государства.

«Исхан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая, как он сам сказал, была освобождена от «советского гнета», а сейчас «некоторые силы», якобы, вновь угрожают вернуть ее под бессмысленный гнет», - повторила слова Шенера Мария Захарова и отметила, что подобная интерпретация как советской, так и новейшей истории Казахстана из уст турецкого чиновника вызывает, мягко говоря, недоумение.

При этом она добавила, что хотя в заявлениях Шенера против Российской Федерации нет прямых обвинений в оккупации Казахстана, однако, подобные заявления не соответствуют духу российско-турецкой дружбы.

По словам Захаровой, действия России, связанные с Казахстаном, основаны на понимании суверенитета Казахстана.

«Наша страна исходит из того, что Казахстан - суверенное, независимое государство, ему нужно помочь, развивать отношения и поддерживать», - сказала она.

Казахстан является членом Организации тюркских государств, созданной в 2009 году.

Ранее Исхан Шенер прокомментировал ситуацию в Казахстане, назвав ее провокацией против организации тюркских государств и заявил, что страна находится под оккупацией.