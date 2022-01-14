Разжигание ненависти к армянам в Азербайджане до сих пор является государственной политикой: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения выступили с заявлением в связи с 32-й годовщиной антиармянских погромов в Баку. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«В эти дни, 32 года назад, в Баку начались погромы армян, ставшие кульминацией политики истребления и насильственной депортации армянского населения, проживающего в Азербайджанской ССР. В результате кровавых и массовых преступлений, длившихся неделю, среди армянского населения были сотни убитых, искалеченных и без вести пропавших. Эти массовые убийства завершили процесс выселения армян из Азербайджана, в результате которого около полумиллиона армян стали беженцами.

Последовательное отрицание бакинских погромов и других злодеяний в отношении армян, прославление их виновников, продолжающееся разжигание ненависти к армянам по-прежнему являются государственной политикой Азербайджана, которая выражается в насаждении ненависти и агрессивной политике и в отношении Армении и Арцаха, что является ключевой угрозой миру и стабильности в нашем регионе.

Сегодня мы отдаем дань памяти невинным жертвам армянских погромов в Баку, подтверждаем приверженность Армении, Арцаха и армян всего мира обеспечению права армянского народа на своей родине жить свободно, безопасно и с достоинством».