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В Токио заявили, что КНДР совершила новый ракетный запуск в сторону Японского моря

В Токио заявили, что КНДР совершила новый ракетный запуск в сторону Японского моря

 КНДР в пятницу совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи ранее сообщила, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря.

Запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала, сообщила береговая охрана Японии. Она призывает находящиеся в акватории Японского моря суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним. Кабмин и Минобороны Японии также сообщили о ракетном пуске Пхеньяна.


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