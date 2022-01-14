Европейские индексы - 13-01-22
МОСКВА, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 16031.59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 7201.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7563.85 пункта, а российский RTSI снизился на 5.94% и составил 1516.99 пункта.
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