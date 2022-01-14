Цены на цветные металлы - 13-01-22

ЛОНДОН, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.46% и составила 2970.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.35% и составила 9965.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.95% и составила 2350.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.07% и составила 21975.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.41% и составила 41550.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.25% и составила 3559.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.