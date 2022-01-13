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Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий ужин с руководителями банков

Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий ужин с руководителями банков

Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий ужин с руководителями банков.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на ужине также присутствовали вице-премьер Мгер Григорян и председатель Центрального банка Мартин Галстян.

Никол Пашинян подчеркнул, что в кризисных ситуациях банковская система Армении благодаря своей четкой политике смогла преодолеть испытания и сохранить стабильную деятельность. Премьер-министр выразил уверенность, что продолжительное развитие банковской системы будет способствовать дальнейшему развитию экономики страны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии банковского сектора и реализации приоритетов правительства.


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