В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, на КПП Ларса скопилось более 150 грузовиков

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари Арагацотнского региона, Варденяцский перевал закрыты для грузовиков с прицепом и труднопроходимы для других автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, межобщинные автодороги района Амасия и автодорога Гюмри-Бавра (метель) Ширакского региона труднопроходимы.

Во многих регионах республики идет снег.

На автодороге Апаран-Арагац Арагацотнского региона наблюдается гололедица. В городе Аштарак Арагацотнского региона наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. Со стороны России скопилось более 150 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.