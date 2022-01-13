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Постпред Армении призвал ОБСЕ предпринять действенные меры для прекращения провокаций Азербайджана

Постпред Армении призвал ОБСЕ предпринять действенные меры для прекращения провокаций Азербайджана

13 января состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, в ходе которого министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау представил приоритеты польского председательства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе обмена мнениями глава миссии Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян выступил с речью, в ходе которой коснулся продолжающихся провокаций со стороны Азербайджана на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения с Арцахом и вооруженных столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы.

В частности, было отмечено, что вооруженные формирования Азербайджана, которые с 12 мая 2021 года вторглись на суверенную территорию Республики Армения, 11 января 2022 года начали провокационные действия с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, вследствие чего были убиты военнослужащие ВС Армении  Артур Мхитарян, Рудик Гарибян и Ваан Бабаян.

Было подчеркнуто, что звучащие в последние дни из Баку антиармянские и «саморазоблачащие» заявления подтверждают, что эти столкновения были инициированы Азербайджаном.

Внимание действующего председателя ОБСЕ вновь было обращено на бедственное положение удерживаемых в Баку армянских военнопленных, а также на проблему насильственных исчезновений, которая до сих пор не решена в нарушение Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября и своих обязательств по международному гуманитарному праву.

Посол Папикян призвал действующего председателя ОБСЕ и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ принять действенные меры для прекращения провокаций Азербайджана и возобновления мирного процесса.

Постпред Армении особо подчеркнул, что применение силы на территории ОБСЕ не может «урегулировать» ни один конфликт, представление Азербайджаном применения силы в качестве легитимного инструмента разрешения конфликта ставит под угрозу безопасность региона ОБСЕ, дискредитирует международные организации по мирному урегулированию, в том числе и ОБСЕ.

Подводя итоги своего выступления, посол Папикян призвал польское председательство ОБСЕ сосредоточить внимание на нагорно-карабахском конфликте и выразил надежду, что польское председательство вместе с другими международными партнерами использует существующие инструменты, чтобы направить Азербайджану четкий и однозначный сигнал, что продолжение применения силы неприемлемо и не останется без последствий.

Азербайджан должен немедленно прекратить свои провокации, вывести свои силы с суверенной территории Армении, остановить эскалацию напряженности как на границе с Арменией, так и на линии соприкосновения с Арцахом, и выполнить взятые на себя обязательства.


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