Министр обороны Армении принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе

Министр обороны Армении Сурен Папикян 13 января принял заместителя командующего войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и новоназначенного командующего миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе генерал-майора Андрея Волкова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр Папикян поздравил генерал-майора Андрея Волкова со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в его миротворческой миссии.

Стороны высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической обстановки в регионе, а также ход и эффективность миротворческой миссии в Арцахе.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.