Министры обороны стран-членов ОДКБ подписали решение о возвращении миротворческой миссии из Казахстана

В режиме видеоконференцсвязи 13 января состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, заседание вел председатель Совета министров обороны ОДКБ, министр обороны Республики Армения Сурен Папикян. В нем приняли участие министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов, министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Бактыбек Бекболотов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе заседания министры обороны государств–членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы.

По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации.