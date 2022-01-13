Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42%

Объем товарооборота Ирана с соседними странами с начала текущего года (21 марта 2021 года) по 21 декабря достиг 75 млн тонн на сумму 36,8 млрд долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом сообщил в четверг глава Иранской таможенной администрации (IRICA) Алиреза Могадаси.

"Объем товарооборота Ирана с соседями за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% в весовом выражении, а на 42% – в стоимостном ", - заявил он.

По словам Могадаси, общий объем товарооборота Ирана за 9 месяцев текущего иранского года составил 122,455 млн тонн на сумму $72,087 млрд. "За указанный период товарооборот с 15 соседними странами составил 36,8 млрд долларов", - уточнил он.

"В марте-декабре текущего года экспорт в соседние страны составил 57,3 млн тонны на сумму $18,7 млрд, что на 9% в весовом, а на 24% – в стоимостном выражении превышают показатель прошлого года", - сказал чиновник.

Он добавил, что импорт соседних стран за 9 месяцев текущего иранского года увеличился на 62% в весовом выражении, а на 68% — в стоимостном.