Делегация во главе со спикером НС Армении посетит США

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 15-20 января посетит с рабочим визитом Вашингтон. Как сообщает Арменпресс, соответствующее распоряжение председателя НС опубликовано на официальном сайте парламента.

Согласно распоряжению, в состав делегации входят председатель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян, депутат Мария Карапетян, председатель фракции «Честь имею» Артур Ванецян, группа сотрудников аппарата НС.

Обязанности председателя НС временно будет исполнять вице-спикер НС Акоп Аршакян.