Президент Армен Саркисян встретился с председателем НС
18:07, 13 Январь, 2022
Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с председателем Национального Собрания Аленом Симоняном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече речь шла о стоящих перед страной внешних и внутренних вызовах. Президент Саркисян выразил свою обеспокоенность в связи осуществлёнными в последние дни вооружёнными силами Азербайджана провокациями и продолжающейся азербайджанской воинственной риторикой.
Президент Саркисян и председатель НС говорили также о роли парламентской дипломатии, подчеркнули важность более активной и эффективной деятельности в этой сфере.
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