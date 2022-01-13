Президент Азербайджана посетит Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе визита Алиев 14 января проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будет обсуждаться развитие двусторонних отношений.