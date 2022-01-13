Азиатские индексы выросли - 13-01-22

ТОКИО, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.96% и составил 28489.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 2005.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.17% и составил 3555.26 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 24429.77 пункта.