Азиатские индексы выросли - 13-01-22
ТОКИО, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.96% и составил 28489.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.68% и составил 2005.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.17% и составил 3555.26 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 24429.77 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:07 Президент Армен Саркисян встретился с председателем НС
- 18:04 Председатель НС Армении принял посла США
- 17:45 Поставки ПК в мире в 2021 году выросли рекордными темпами за девять лет
- 17:42 Предстоящие на 14 января мероприятия
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-01-22
- 17:38 Азиатские индексы выросли - 13-01-22
- 17:02 «Газпром Армения» намерена обратиться в КРОУ с прошением о пересмотре тарифов на газ
- 16:49 Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX
- 16:47 Давид Бабаян считает погромы армян в Баку одним из самых кровавых проявлений геноцидальной политики Азербайджана
- 16:44 Министры обороны ЕС обсудили обеспечение безопасности космических спутников
- 16:21 С 15 января начнутся сборы резервистов
- 16:13 Вследствие обильного снегопада в Армении для водителей возникли трудности
- 16:08 Во Дворце президента РА состоялась церемония принятия присяги судей
- 16:07 Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
- 15:58 Есть впечатление, что Турция разделяет подход о начале диалога с Арменией без предварительных условий: МИД Армении
- 15:41 Байден направит в шесть штатов медбригады для оказания помощи в борьбе с COVID-19
- 15:22 Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате
- 15:10 Бустерный компонент вакцинации будет эффективен против штамма омикрон
- 15:08 Со дня погромов армян в Баку прошло 32 года
- 15:02 Ален Симонян наградил сенатора США Эдварда Марки, членов Палаты представителей Дэвида Прайса и Верна Бюкенана
- 14:56 В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
- 14:47 COVID-19: В Армении высокий показатель репродуктивности инфекции
- 14:37 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Касим-Жомартом Токаевым
- 14:27 Столтенберг: НАТО быстро примет Швецию и Финляндию, если они решат вступить в альянс
- 14:18 Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев обсудили вопрос вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
19:12, 11.01.2022
Просмотрели 1122 раз Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА
00:13, 06.01.2022
Просмотрели 1075 раз В Алматы началась антитеррористическая операция - есть жертвы
17:30, 08.01.2022
Просмотрели 1031 раз Азербайджан нарушает условия перемирия 2020 года. Кэролайн Кокс выступила в Палате лордов
23:38, 11.01.2022
Просмотрели 951 раз Провокация Баку - очередное проявление посягательства Азербайджана против территориальной целостности Армении: МИД
22:00, 10.01.2022
Просмотрели 950 раз Ключевым остается вопрос немедленного вывода азербайджанских пунктов из окрестностей населенных пунктов:омбудсмен Арцаха