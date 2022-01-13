Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX

ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.

Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" совершил плановый заход в порт Кочин (Республика Индия).

"На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - говорится в сообщении.

Планируется, что в период выполнения поставленных задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до Нового 2022 года.