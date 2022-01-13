С 15 января начнутся сборы резервистов

Правительство приняло решение об объявлении сборов резервистов и привлечении транспортных средств органов, имеющих военно-транспортную обязанность. Как передает «Арменпресс», об этом было заявлено на заседании правительства 13 января.

Сборы резервистов будут проведены с 15 января по 15 апреля 2022 года, с привлечением автотранспорта органов с военно-транспортными обязанностями. Принятие проекта решения обусловлено необходимостью совершенствования военных навыков, проведения сборов по переподготовке и подготовке рядового, унтер-офицерского и офицерского составов первой группы резерва, включения транспортных ресурсов военно-транспортных органов в учебные сборы и проведения инженерных работ.

Правительство также приняло решение об освобождении некоторых граждан от обязательной воинской повинности.