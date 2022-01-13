Вследствие обильного снегопада в Армении для водителей возникли трудности
Из-за обильного снегопада в республике возникли определенные трудности для водителей.
Как передает «Арменпресс», об этом предупреждает Дорожная полиция, призывая при поездке в высокогорные области ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами, строго соблюдать правила дорожного движения и ездить на скорости, соответствующей погодным условиям и состоянию дорожного покрытия.
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