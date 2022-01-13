Более 7 тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Около 7 600 абонентов в Тбилиси с 10 утра остались без природного газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Причиной отключения, по информации пресс-службы компании, стала авария на газопроводе на Кахетинском шоссе, которая произошла поздно ночью.

Подачу газа начнут возобновлять сегодня с 10:00 часов и завершат к 19:00.

При этом, по прогнозам синоптиков, сегодня в Тбилиси будет дождливо, ветрено, +4...5 градусов тепла в дневные часы.