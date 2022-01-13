Торжественное заседание МПА СНГ пройдет в Алма-Ате

Торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате пройдёт, как и было запланировано, в марте текущего года, как передает Арменпресс, об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это подтвердил председатель Сената парламента Казахстана. Я также не вижу причин переносить заседание", - сказала она журналистам.