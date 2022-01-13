В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ

Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене, в рамках которого глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.

Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии, передает Арменпресс.

Ранее польский МИД отметил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ.

"Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.

Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.